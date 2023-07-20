В Алтайском крае в результате взрыва газовых баллонов пострадали четыре человека

Среди травмированных есть дети

БАРНАУЛ, 20 июля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали при взрыве трех портативных газовых баллончиков в Яровом Алтайского края, двое из них - дети. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Да, взрыв был. Пострадавшие есть. <...> В настоящее время в Славгородской ЦРБ в отделении анестезиологии-реанимации находятся три человека, из них двое детей. Состояние тяжелое. Пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей", - сообщили в пресс-службе.

В ГУ МЧС ТАСС сообщили о том, что служба спасателей не привлекалась. По сообщениям в социальных сетях, взрыв произошел на пляже города Яровое в среду.