20 июля, 05:43

В Алтайском крае в результате взрыва газовых баллонов пострадали четыре человека

Среди травмированных есть дети

БАРНАУЛ, 20 июля. /ТАСС/. Четыре человека пострадали при взрыве трех портативных газовых баллончиков в Яровом Алтайского края, двое из них - дети. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Да, взрыв был. Пострадавшие есть. <...> В настоящее время в Славгородской ЦРБ в отделении анестезиологии-реанимации находятся три человека, из них двое детей. Состояние тяжелое. Пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей", - сообщили в пресс-службе.

В ГУ МЧС ТАСС сообщили о том, что служба спасателей не привлекалась. По сообщениям в социальных сетях, взрыв произошел на пляже города Яровое в среду. 

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