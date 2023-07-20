20 июля, 05:45

Неизвестный пытался поджечь военкомат в Бердске

Возбуждено уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 20 июля. /ТАСС/. Военкомат пытались поджечь в Бердске Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Неизвестный пытался поджечь здание военкомата в городе Бердске Новосибирской области. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Telegram-канале Shot была опубликована информация о том, что в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия была обнаружена пластиковая пятилитровая бутылка с остатками горючей жидкости и черный пакет. 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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