В Красноярске возбудили уголовное дело после изъятия аварийной квартиры у пенсионера

По данным прокуратуры, взамен доли в 40 кв. м ему было предложено 930 тыс. рублей

КРАСНОЯРСК, 20 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Красноярске по требованию прокурора региона после изъятия у 83-летнего пенсионера аварийной квартиры. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

"По требованию прокурора края Романа Тютюника возбуждено уголовное дело о халатности при изъятии аварийной квартиры у 83-летнего пенсионера", - сообщает ведомство.

По информации прокуратуры, мужчину мэрия через суд выселила из квартиры в аварийном доме. Взамен доли в 40 кв. м ему было предложено 930 тыс. рублей. "На такие деньги купить другое жилье в краевом центре невозможно. Дочь пенсионера пыталась самостоятельно объяснить это чиновникам, но ответного отклика не получила", - отмечают в прокуратуре.

В надзорном ведомстве считают, что мэрия не сообщила собственникам квартиры о возможности получения равнозначного жилья вместо выплаты. Суд поддержал требования прокурора и обязал администрацию предоставить мужчине такую же по площади благоустроенную квартиру. После судебного процесса прокуратура дала уголовно-правовую оценку ситуации. Было возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), круг причастных лиц устанавливается. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.