Девочку, пострадавшую в теракте на Крымском мосту, доставили в Москву

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов отметил, что дорогу пациентка перенесла хорошо

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Врачи доставили в Москву на лечение девочку, пострадавшую в теракте на Крымском мосту, она хорошо перенесла дорогу.

Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Девочка, пострадавшая в происшествии на Крымском мосту, утром была доставлена из Краснодара в Москву бригадой Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Она госпитализирована для продолжения лечения и реабилитации в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Дорогу пациентка перенесла хорошо, состояние ее стабильно", - сказал он.