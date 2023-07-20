20 июля, 06:10
Атака на Крымский мост

Девочку, пострадавшую в теракте на Крымском мосту, доставили в Москву

Петр Ковалев/ ТАСС, архив
© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов отметил, что дорогу пациентка перенесла хорошо

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Врачи доставили в Москву на лечение девочку, пострадавшую в теракте на Крымском мосту, она хорошо перенесла дорогу.

Читайте также
Что известно об атаке на Крымский мост

Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Девочка, пострадавшая в происшествии на Крымском мосту, утром была доставлена из Краснодара в Москву бригадой Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Она госпитализирована для продолжения лечения и реабилитации в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. Дорогу пациентка перенесла хорошо, состояние ее стабильно", - сказал он. 

Теги:
РоссияКрымАтака на Крымский мост
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация