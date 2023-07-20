В Йоханнесбурге при взрыве погиб один человек

Ранения получил еще 41 человек, сообщил премьер провинции Гаутенг Паньяза Лесуфи

ПРЕТОРИЯ, 20 июля. /ТАСС/. Взрыв в центре одного из крупнейших городов ЮАР - Йоханнесбурга привел к гибели 1 человека и ранению 41. Об этом сообщил в четверг премьер провинции Гаутенг Паньяза Лесуфи.

"Причиной взрыва могла стать утечка газа из магистрального газопровода", - заявил он в эфире южноафриканской телерадиокорпорации SABC. Взрыв произошел во второй половине дня 19 июля под оживленной автомагистралью в деловом квартале мегаполиса, отмечает премьер. В результате провалилась часть дороги.

Решением властей пострадавший район закрыт для доступа людей и машин, ведутся поисковые работы. Между тем очевидцы сообщают, что в центральной части Йоханнесбурга в воздухе ощущается запах газа. В свою очередь оператор магистрального газопровода компания Egoli Gas опубликовала в четверг заявление с утверждением, что не утечка газа стала причиной взрыва.