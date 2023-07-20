Причиной убийства 11-летнего ребенка в Москве стал бытовой конфликт

Оба подростка не состояли на учете в полиции

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Бытовой конфликт стал причиной убийства 11-летнего мальчика в Коломенском парке в Москве, которое совершил его 13-летний знакомый. Об этом в четверг сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, мотивом убийства стала личная неприязнь. Подростки были хорошо знакомы. Когда они пришли в парк, возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого 13-летний подросток и совершил убийство друга", - сказал собеседник агентства.

По его словам, оба мальчика не состояли на учете в полиции. Погибший учился в гимназии, его воспитывала мама, семья у них благополучная.

Накануне в Коломенском парке в коллекторе было найдено тело 11-летнего мальчика с ножевыми ранениями. С заявлением о пропаже обратилась его мама. Возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый 13-летний подросток задержан, он дал признательные показания. У него изъят нож, которым было совершено убийство, найдена окровавленная одежда.