Экс-кандидат в губернаторы Приморья Ищенко признал вину по второму уголовному делу

Он также просил суд рассмотреть дело в особом порядке

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Гендиректор компании "Аврора-строй", бывший кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко признал вину по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судебной системы Приморья.

"Ищенко не поддержал заявленное ранее ходатайство о возвращении дела прокурору и просил суд рассмотреть дело в особом порядке. Вину признал", - сообщил представитель пресс-службы.

22 мая пресс-служба прокуратуры края сообщила о возбуждении в отношении Ищенко уголовного дела по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба). С февраля по апрель 2019 года он заключил с двумя физическими лицами договоры на участие в долевом строительстве жилых помещений в доме №7 по улице Сафонова во Владивостоке. Однако помещения эти фактически являются нежилыми, для проживания не предназначены, а застройщик ввел дольщиков в заблуждение относительно предмета сделки. В результате обмана потерпевшие также оказались лишены права на получение мер поддержки в виде софинансирования мероприятий по достройке проблемного объекта долевого строительства.

В начале июля Ищенко также признал вину по другому делу о мошенничестве. По версии следствия, он обманным путем похитил 105 млн рублей у 187 участников долевого строительства многоквартирного дома на улице Сафонова во Владивостоке. На счетах компании были необходимые средства, но строительство дома до настоящего времени не завершено, объект в эксплуатацию не сдан.

Ищенко в 2018 году был участником второго тура выборов губернатора Приморского края, после которого он и врио губернатора Андрей Тарасенко обвинили друг друга в нарушениях закона, а краевой избирком 20 сентября признал результаты выборов недействительными. Ищенко стал единственным участником сентябрьской кампании, кто заявил об участии в повторных выборах, но крайком КПРФ отказался выдвигать его как кандидата от партии.