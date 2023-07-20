20 июля, 06:39,
обновлено 20 июля, 06:46
Военная операция на Украине

В поселке Раздольное в Крыму ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Алексей Коновалов/ ТАСС, архив
© Алексей Коновалов/ ТАСС, архив

В результате ЧП погиб один человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Режим ЧС ввели в поселке Раздольное Республики Крым после атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

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"В пгт Раздольное введен уровень муниципальной чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

В экстренных службах Раздольненского района уточнили, что в результате атаки повреждены дом культуры и несколько магазинов.

"В основном [пострадал] центр поселка, центральная площадь, Дом культуры, торговые точки - в основном частные, ресторан. Много мелких магазинов [повреждено]. Было обращение от банка - выбило стекла. Погибла девочка 2008 года рождения, информации о других пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.  

Теги:
РоссияКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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