СК завершил дело в отношении жителя Подмосковья, инсценировавшего убийство под взрыв газа

По данным следствия, в апреле 2022 года обвиняемый решил совершить убийство супруги и своих детей из-за частых семейных ссор

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который убил свою семью в Ступине, инсценировав преступление под взрыв бытового газа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Ступина. Он обвиняется в совершении общеопасным способом убийства шести человек, трое из которых дети, в покушении на убийство четырех человек и умышленном уничтожении чужого имущества. Ход расследования находился на контроле в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в апреле прошлого года обвиняемый из-за частых семейных ссор решил совершить убийство супруги и своих детей, инсценировав преступление под взрыв бытового газа. Для этого он заткнул одеялом вентиляционный канал, а утром 11 апреля открыл четыре газовые конфорки, отсоединил гибкую подводку подачи газа к плите, после чего, укрывшись в туалетной комнате, произвел воспламенение газовоздушной смеси. В результате произошел мощный взрыв, который повлек обрушение подъезда многоэтажного жилого дома, гибель шести человек, в том числе супруги и двоих детей обвиняемого, а также причинение тяжких травм еще четверым жителям. Причиненный собственникам квартир ущерб составил 588 млн рублей.

"По уголовному делу следователем проделан значительный объем работы. Сложность в расследовании заключалась в доказывании, а также в том, что обвиняемый на всех этапах следствия выдвигал различные версии произошедшего, которые проверялись следователем и опровергались, поскольку не находили своего подтверждения. Таким образом, проведено более 300 допросов, выемки, множество осмотров, очные ставки с участием обвиняемого и экспертов, порядка 40 экспертиз. В результате собранные доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Вместе с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу", - заключили в пресс-службе.