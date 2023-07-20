Верховный суд Индии требует принять меры из-за видео с насилием над женщинами в Манипуре

Этот инцидент последовал в ходе продолжающихся в штате массовых межплеменных столкновений

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июля. /ТАСС/. Верховный суд Индии в четверг потребовал от правительства принять срочные меры и наказать виновных в групповом изнасиловании двух женщин в штате Манипур на северо-востоке страны. Если правительство не будет действовать, это сделает Верховный суд, предупредил председатель судебного органа, добавив, что дело будет рассмотрено 28 июля.

"Мы глубоко озабочены распространенными вчера видеороликами. Мы выражаем серьезную обеспокоенность. Пришло время правительству предпринять шаги и принять меры. Это неприемлемо", - заявил в эфире индийских телеканалов верховный судья Индии Дхананджайя Йешвант Чандрачуд.

"Если правительство не будет действовать, мы будем действовать. Мы считаем, что суд должен быть проинформирован о шагах, предпринятых правительством, чтобы виновные были привлечены к ответственности за такое насилие и нарушение конституции", - добавил глава Верховного суда.

Заявление верховных судей появилось после того, как в среду в индийском интернете стали вирусными видеоролики, на которых толпа раздевает и унижает двух молодых женщин, затем их вытащили в поле, где, по этой информации, их подвергли групповому изнасилованию. Преступление произошло в Манипуре еще 4 мая, но известно о нем стало только сейчас, после появления видео в сети.

Этот инцидент последовал в ходе продолжающихся в штате массовых межплеменных столкновений. Причиной столкновений стало требование мигрантов из племени мейтей о получении в Манипуре статуса так называемой "зарегистрированной касты". Этот статус дает членам касты ряд привилегий, в том числе при устройстве на работу в государственное учреждение или предприятие, при поступлении в высшие учебные заведения, а также ряд других льгот.

Это вызвало протест у представителей народности куки, составляющей коренное население штата, которое сочло такие требование атакой на их права. В мае в штате начались массовые столкновения.