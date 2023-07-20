20 июля, 07:34

В горах КБР погибла туристка из Белоруссии

Причины и обстоятельства происшедшего устанавливаются

НАЛЬЧИК, 20 июля. /ТАСС/. Туристка из Белоруссии погибла, сорвавшись в обрыв в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики (КБР). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по КБР.

"В 06:20 мск 20 июля поступила информация о том, что недалеко от селения Кенделен в районе горы Арка женщина из Республики Беларусь 1955 года рождения упала с обрыва высотой около 50 м. На место незамедлительно были направлены спасатели МЧС России. В 09:30 мск спасатели эвакуировали тело погибшей и передали оперативно-следственной группе правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшедшего устанавливаются. На поисково-спасательные работы привлекались семь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. 

Теги:
РоссияКабардино-Балкария
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