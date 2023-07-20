20 июля, 07:41
Военная операция на Украине

Белгородскую область за сутки со стороны ВСУ обстреляли 82 раза

Пострадавших нет

ТАСС, 20 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили по Белгородской области 82 боеприпаса, в том числе с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) было сброшено 5 гранат, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 12 артиллерийских снарядов. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА 2 гранаты. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет. В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка - зафиксировано 3 прилета. Никто не пострадал, разрушений нет", - написал он.

По данным Гладкова, в Валуйском городском округе и в Шебекине системой ПВО сбиты 2 беспилотника противника, обошлось без последствий. Кроме того, в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 5 минометных снарядов, по селу Терезовка 4, в селе Середа с БПЛА сброшено 3 взрывных устройства, ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

Глава региона добавил, что в Краснояружском районе по окраинам села Вязовое и поселка Прилесье выпущено 5 и 6 артиллерийских снарядов соответственно, окраину села Поповка 5 раз обстреляли из гранатомета, из-за чего нарушено энергоснабжение.

"В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 29 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Мокрая Орловка - зафиксировано 8 прилетов. Обошлось без пострадавших и разрушений", - уточнил Гладков. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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