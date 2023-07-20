Белгородскую область за сутки со стороны ВСУ обстреляли 82 раза

Пострадавших нет

ТАСС, 20 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили по Белгородской области 82 боеприпаса, в том числе с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) было сброшено 5 гранат, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 12 артиллерийских снарядов. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА 2 гранаты. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет. В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка - зафиксировано 3 прилета. Никто не пострадал, разрушений нет", - написал он.

По данным Гладкова, в Валуйском городском округе и в Шебекине системой ПВО сбиты 2 беспилотника противника, обошлось без последствий. Кроме того, в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 5 минометных снарядов, по селу Терезовка 4, в селе Середа с БПЛА сброшено 3 взрывных устройства, ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

Глава региона добавил, что в Краснояружском районе по окраинам села Вязовое и поселка Прилесье выпущено 5 и 6 артиллерийских снарядов соответственно, окраину села Поповка 5 раз обстреляли из гранатомета, из-за чего нарушено энергоснабжение.

"В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 29 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Мокрая Орловка - зафиксировано 8 прилетов. Обошлось без пострадавших и разрушений", - уточнил Гладков.