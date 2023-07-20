В Волгограде девушка пострадала в результате разбойного нападения

По подозрению в совершении преступления задержаны три человека, двое из которых являются несовершеннолетними

ВОЛГОГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Волгограде по факту разбойного нападения на 19-летнюю девушку троих молодых людей, использовавших пневматический пистолет и бейсбольную биту. Девушка госпитализирована, подозреваемые задержаны, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

"Следственным отделом по Советскому району СУ СКР по области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). По подозрению в совершении тяжкого преступления задержаны трое молодых людей, двое из которых являются несовершеннолетними, но при этом ранее неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые с пневматическим пистолетом и бейсбольной битой напали девушку на улице, избили ее, в том числе бейсбольной битой, выстрелили более 10 раз. У девушки были отобраны все ценные вещи, включая мобильный телефон, а также свыше 9 тыс. рублей.

"Пострадавшая с множественными травмами, пулевыми ранениями и черепно-мозговой травмой доставлена в медучреждение города, ей оказывается квалифицированная помощь. За несколько часов до нападения на девушку молодые люди совершили грабеж, открыто похитив имущество у 36-летнего жителя Советского района Волгограда", - уточнили в пресс-службе.

Благодаря оперативной работе следователей СК РФ и сотрудников полиции подозреваемые задержаны по горячим следам, свою вину все трое признали. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об их аресте. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, подозреваемыми являются двое 16-летних волгоградцев - студенты колледжа и 18-летний житель Астраханской области.