Росприроднадзор сообщил, что часть севшей на мель на Волге баржи ушла под воду

Глава ведомства Светлана Радионова отметила, что визуально разлива нефтепродуктов не произошло, но на судне есть пробоина

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июля. /ТАСС/. Часть баржи, которая села на мель на Волге в Нижегородской области, ушла под воду. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"В акватории Волги в Нижегородской области на мель села баржа, груженая технической солью. Задняя часть судна ушла под воду", - написала она.

По словам Радионовой, сотрудники Росприроднадзора и специалисты ЦЛАТИ уже обследовали место инцидента и отобрали пробы воды. Визуально разлива нефтепродуктов не произошло, но на барже есть пробоина.

Баржа-7224, буксируемая теплоходом ОК-44, села на мель около города Балахна в ночь на 18 июля. Судно следовало по маршруту Соликамск - Тверь. Посадка на мель произошла за кромкой судового хода и движению судов не мешает.