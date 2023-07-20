20 июля, 07:52

На Ставрополье столкнулись два дельтапланериста

Пострадавших доставили в больницу с переломами ног

ПЯТИГОРСК, 20 июля. /ТАСС/. Два дельтапланериста столкнулись в воздухе на Ставрополье, они госпитализированы с переломами ног. Об этом сообщил ТАСС глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.

"Сегодня утром в небе столкнулись два дельтаплана. У одного из них перелом ноги, у другого переломы на обеих ногах. Их жизни ничего не угрожает", - сказал Бондаренко.

Он уточнил, что один из пострадавших - житель Ставрополья, другой - из Москвы.

В пресс-службе ГУ МЧС по краю журналистам сообщили, что спуск пострадавших проводился силами спасателей аварийно-спасательной службы Предгорного округа. В настоящий момент пострадавшие доставляются в больницу. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
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