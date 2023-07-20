Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Саратове выросло до семи

Лечение в стационаре продолжает одна пациентка

САРАТОВ, 20 июля. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с маршрутной "Газелью" в Кировском районе Саратова увеличилось до семи, лечение в стационаре продолжает одна пациентка. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"В результате происшествия пострадали семь человек. Двое пассажиров с легкими ушибами от госпитализации отказались, троим была оказана вся необходимая медицинская помощь в травмпункте Саратовской городской поликлиники № 2. Двое пострадавших с травмами госпитализированы в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 имени Ю. Я. Гордеева", - сообщили в ведомстве.

По информации главного врача больницы Евгения Ковалева, медики оказали госпитализированным необходимую помощь. В результате одна из пациенток отказалась от госпитализации, ее выписали из больницы для дальнейшего лечения дома. "Второй пациентке было назначено лечение. Оказание всей необходимой медицинской помощи продолжается в стационарных условиях", - привели в министерстве слова Ковалева.

Ранее на улице Депутатской водитель "Газели" маршрута № 41 не справился с управлением и въехал в забор. В пресс-службе Госавтоинспекции города сообщали, что в результате госпитализированы пять пассажиров.

По факту ДТП прокуратура Кировского района Саратова проводит проверку. По данным надзорного ведомства, среди пострадавших есть несовершеннолетний. В пресс-службе Госавтоинспекции города уточнили, что в ДТП попала 15-летняя девочка.