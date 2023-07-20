СМИ: при взрыве на северо-западе Пакистана пострадали не менее восьми полицейских

Как сообщила газета The Express Tribune, взрыв произошел недалеко от полицейского участка и пункта размещения сил безопасности

ИСЛАМАБАД, 20 июля. /ТАСС/. По меньшей мере восемь полицейских получили ранения в четверг в результате взрыва и перестрелки в районе Бара в северо-западной провинции Пакистана Хайбер-Пахтунхва.

Как сообщает газета The Express Tribune, взрыв произошел неподалеку от полицейского участка и пункта размещения сил безопасности. После взрыва началась ожесточенная перестрелка сотрудников правоохранительных органов с террористами. Согласно предварительной версии, информирует газета The News, взрыв устроил террорист-смертник. При этом отмечается, что характер взрыва еще только предстоит установить. Все пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.

Власти не исключают, что в результате взрыва могут быть жертвы среди сотрудников правоохранительных органов. Теракт привел к обрушению крыши полицейского участка. Команды спасателей ведут поиск людей, которые находятся под завалами.

Пакистанские спецслужбы не исключают причастность к теракту в Хайбер-Пахтунхве боевиков базирующейся в соседнем Афганистане экстремистской группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" ("Движение талибов Пакистана"), активность которой возросла в начале 2023 года.

По данным Министерства обороны Пакистана, в первой половине этого года в стране были проведены 13 619 антитеррористических операций, в ходе которых ликвидировали или арестовали 1 172 террористов. Во время операций погибли 95 пакистанских военнослужащих.