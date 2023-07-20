В Херсонской области уничтожили тайник с шестью 120-мм минами

Как сообщили в ГУ МВД по региону, найденные боеприпасы непригодны для дальнейшего использования

ГЕНИЧЕСК, 20 июля. /ТАСС/. Полицейские обнаружили тайник с шестью 120-мм минами в Чаплынском районе Херсонской области, боеприпасы были уничтожены. Об этом сообщило ГУ МВД по региону.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в 1 км северо-западнее от поселка Маркеево Чаплынского района Херсонской области правоохранители обнаружили шесть минометных мин 120 мм. По результатам осмотра установлено, что найденные боеприпасы непригодны для дальнейшего использования", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что было принято решение уничтожить их накладным зарядом тротила.