В Смоленске задержали подростка, который избил сверстника с инвалидностью

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения

ТАСС, 20 июля. Подросток, избивший из хулиганских побуждений сверстника с инвалидностью в Смоленске, задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Смоленской области.

"Подросток, причинивший телесные повреждения несовершеннолетнему, задержан. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

19 июля было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) после появления в СМИ и соцсетях видео с избиением подростками сверстника в Смоленске. На кадрах видео запечатлено, как группа подростков избила сверстника возле железнодорожных путей, мальчика несколько раз ударили по голове, спине и животу.

Предварительно установлено, что инцидент произошел 11 июля вечером возле железнодорожного переезда в микрорайоне Гнездово областного центра. "Компания подростков беспричинно стала оскорблять проходившего там 17-летнего парня, а затем 15-летний местный житель из хулиганских побуждений нанес потерпевшему телесные повреждения в область головы и туловища", - добавили в четверг в пресс-службе.