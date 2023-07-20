В МЧС Крыма заявили о стабилизации ситуации на полигоне

В ведомстве также добавили, что около 70 человек остаются в пунктах временного размещения

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Ситуация на полигоне в Кировском районе Крыма, где произошел пожар, стабилизируется. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

"Ситуация в Кировском районе стабилизируется. Отмечается существенное снижение частоты детонации пиротехники. В Минобороны РФ готовы приступить к обследованию территории на полигоне, исходя из чего будут выработаны рекомендации для населения", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что около 70 человек остаются в пунктах временного размещения (ПВР).

"Вчера из пяти близлежащих к полигону населенных пунктов осуществлялась эвакуация гражданского населения. Всего в ПВР на данный момент остается около 70 человек, многие выехали к родным и знакомым. Организовано психологическое сопровождение эвакуированного населения в пунктах временного размещения", - говорится в сообщении.

Вечером в среду в ПВР находились 217 человек, в том числе 55 детей.