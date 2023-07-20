В Испании против Шакиры открыли второе дело о налоговых преступлениях

Речь идет о двух нарушениях, связанных с подоходным налогом с физических лиц и налогом на капитал за 2018 год

МАДРИД, 20 июля. /ТАСС/. Следственный суд в испанской Каталонии принял иск против колумбийской певицы Шакиры по подозрению в двух налоговых преступлениях. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в Высшем суде региона.

По его информации, "прокуратура представила новую жалобу", которая "была принята к рассмотрению судом". Речь идет о двух нарушениях, связанных с подоходным налогом с физических лиц и налогом на капитал за 2018 год.

Кроме того, в Испании исполнительницу подозревают в преступлениях, касающихся неуплаты налогов с 2012 по 2014 год. В общей сложности речь идет о €14,5 млн. Сторона обвинения заявляет, что колумбийская певица проживала большую часть времени в Барселоне, учитывая ее отношения на тот момент с футболистом Жераром Пике. Ожидается, что 20 ноября начнется разбирательство по этому делу.

46-летняя Шакира (полное имя - Шакира Риполь) известна не только как певица, но и как автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель. Ее считают одной из наиболее успешных латиноамериканских артисток, добившихся успеха как на испаноязычном, так и на англоязычном музыкальных рынках. У нее есть звезда на "Аллее славы" в Лос-Анджелесе. Шакира считается одним из самых продаваемых исполнителей всех времен. Ранее исполнительница и Пике заявили о прекращении отношений.