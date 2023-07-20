Число погибших при падении самолета на ангар с людьми в Польше возросло до шести

В момент катастрофы на борту находились 3 человека, еще 12 было в ангаре

ТАСС, 20 июля. Число жертв в результате падения самолета Cessna на ангар с людьми в понедельник в центральной Польше увеличилось до шести человек. О гибели еще одного пострадавшего сообщает в четверг Польское агентство печати (РАР).

В больнице умер второй из трех находившихся на борту самолета - инструктор по парашютному спорту Артур Зелиньский. О его смерти сообщила супруга. Врачи двое суток боролись за его жизнь.

Всего в момент катастрофы на борту самолета находились три человека. Пилот погиб сразу после крушения от черепно-мозговой травмы. Еще один инструктор не пострадал. В ангаре, на который рухнул самолет, было 12 человек, укрывшихся там от непогоды. Четверо из них погибли, семеро получили ранения разной степени тяжести.

Польская прокуратура начала расследование по этому происшествию. Инцидентом занимается также Государственная комиссия Польши по расследованию авиационных происшествий. Следователи рассматривают три основные причины случившегося: неблагоприятные погодные условия, поломку самолета и человеческий фактор.