В Сочи загорелась трансформаторная подстанция на трассе Адлер - Красная Поляна

По последним данным, пожар локализован

КРАСНОДАР, 20 июля. /ТАСС/. Трансформаторная подстанция загорелась на трассе Адлер - Красная Поляна на площади 80 кв. м. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

"Поступило сообщение о пожаре: г. Сочи, Адлерский район, 11-й км дороги Адлер - Красная Поляна. По прибытии к месту первых подразделений установлено, что горит трансформаторная подстанция на площади 80 кв. м", - говорится в сообщении.

По последним данным, пожар локализован. "В 12:40 [объявлена] локализация на площади 90 кв. м", - говорится в сообщении.

Тушение ведется силами 2 единиц техники и 8 человек.

В пресс-службе КУ Упрдор "Черноморье" сообщили, что на участке трассы Адлер - Красная Поляна перекрыли движение из-за пожара.

"С 13:15 мск движение на участке а/д Адлер - Красная Поляна: скоростное направление с км 5+800 по км 14+400 перекрыто на неопределенный срок в связи с возгоранием подстанции РЖД "Ахштырь" 110/10 кВт. Организовано перенаправление транспортных средств на транспортных развязках км 5+800, км 14+400. Движение ТС осуществляется по а/д А-149 Адлер - Красная Поляна", - говорится в сообщении.