Госсовет Крыма назвал незначительными повреждения в поселке Раздольное после атаки БПЛА

Спикер крымского парламента Владимир Константинов добавил, что все последствия будут устранены в кратчайшие сроки

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Повреждения имущества в поселке Раздольное на северо-западе Крыма в результате атаки БПЛА незначительны, их можно быстро устранить, сообщил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"Сейчас проводится оценка ущерба, с 09:00 идет подомовой обход. Серьезного урона не зафиксировано, все можно быстро восстановить. Никаких дополнительных сил не требуется", - написал Константинов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что все последствия будут устранены в кратчайшие сроки.

"Конечно, самая большая и невосполнимая потеря - это потеря ребенка. Для семьи это колоссальная трагедия. Со своей стороны власти республики окажут всю необходимую помощь семье погибшей. Контакт с ее родными уже установлен", - отметил спикер крымского парламента.