В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за ветра, грозы и града

Во время непогоды рекомендуется отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов, поскольку влажные поверхности затрудняют передвижение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Дождь, гроза, крупный град и сильный ветер с порывами до 25 м/с ожидаются 20 июля в Свердловской области. Объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Штормовое предупреждение. 20 июля местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, во время непогоды рекомендуется отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов, поскольку влажные поверхности затрудняют передвижение. Также сильный ветер может осложнить пожарную обстановку в регионе. При сильном ветре необходимо держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев.

По данным Уральского гидрометцентра, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в ближайший час и до конца суток. В настоящее время в регионе установилась переменная облачность. Температура воздуха достигла плюс 25 градусов, местами кратковременный дождь.