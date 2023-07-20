Общий вес контрабанды составил 4 тонны, стоимость - почти 100 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 июля. /ТАСС/. Таможенники в Северной Осетии пресекли контрабанду снюса из Швеции на 100 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Осетинской таможни.

"В пункте пропуска Верхний Ларс североосетинские таможенники предотвратили незаконный ввоз более 280 тыс. упаковок снюса в фуре, прибывшей из Армении. Общий вес контрабанды составил 4 тонны, стоимость - почти 100 млн рублей. Предположительно, товар был произведен в Швеции, проводится экспертиза", - говорится в сообщении.

По документам грузовое транспортное средство перевозило 22 тонны кофе и кофейного напитка. Однако при досмотре за коробками с кофейной продукцией таможенники обнаружили расфасованный по маленьким баночкам некурительный табак.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.2 УК РФ (контрабанда табачных изделий).