Число пострадавших из-за песчаной бури на юго-востоке Ирана превысило 700

Образовавшаяся пыль уменьшила видимость на метеостанции аэропорта до 300 м

ТАСС, 20 июля. По меньшей мере 709 человек пострадали из-за последствий песчаной бури в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана с 18 июля. Об этом сообщил генеральный директор кризисного управления провинции Маджид Мохеби.

"С 6:00 [по местному времени] 18 июля в медицинские центры провинции обратились по меньшей мере 709 человек, - приводит его слова агентство Tasnim. - На данный момент 44 из них госпитализированы, остальные прошли амбулаторное лечение".

Со своей стороны местные метеорологи проинформировали, что в четверг на административный центр провинции, город Заболь, обрушился сильный ветер со скоростью до 104 км/ч. Образовавшаяся пыль уменьшила горизонтальную видимость на метеостанции аэропорта до 300 м.

В среду Мохеби сообщил агентству IRNA, что по меньшей мере 474 человека пострадали от последствий песчаной бури менее чем за сутки, 30 из них были госпитализированы. Власти были вынуждены отменить рейс из Тегерана в Заболь из-за плохих погодных условий.