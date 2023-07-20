ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет

ТАСС, 20 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Смородино Грайворонского городского округа, пострадавших нет.

Осколками снарядов повреждены линии газо- и электроснабжения, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреляли село Смородино Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. В трех частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и крыши. Осколками снарядов повреждены линии газо- и электроснабжения, а также одно из помещений сельскохозяйственного предприятия", - написал он.

По данным Гладкова, аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия.