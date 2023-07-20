Количество госпитализированных после теракта на Каховской ГЭС увеличилось до 164

Бригады скорой помощи госпитализировали пострадавших в Каланчакскую и Геническую центральные районные больницы, а также в Скадовскую центральную городскую больницу

ГЕНИЧЕСК, 20 июля. /ТАСС/. Количество госпитализированных из зоны ЧС в Херсонской области после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС возросло до 164. Об этом сообщил в четверг в Telegram-канале Минздрав региона.

"Всего с 12 июня бригады скорой медицинской помощи госпитализировали в Каланчакскую и Геническую центральные районные больницы, а также в Скадовскую центральную городскую больницу 164 человека из подтопленных районов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 57 специалистов Федерального центра медицины катастроф оказали помощь более 25 тыс. жителей Херсонщины с момента начала ликвидации ЧС. Практическую помощь медикам также оказывают и прикомандированные специалисты Федерального медико-биологического агентства и регионов-шефов, направленные в регион по поручению Минздрава РФ.

"Врачи оказывают пациентам всю необходимую медицинскую помощь. При необходимости специализированного лечения Минздрав Херсонской области направляет пациентов в лечебные организации Крыма", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Херсонской области Артыша Сата.