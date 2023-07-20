20 июля, 10:59

Топ-менеджер "Ростелекома" Антон Калинин погиб в ДТП на мотоцикле

По предварительным данным, водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом ПАЗ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Мотоциклист столкнулся с автобусом, выехав на полосу встречного движения на Рублево-Успенском шоссе в Москве, от полученных травм он погиб. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Накануне в 21:00 в районе 17-го км Рублево-Успенского шоссе произошло ДТП. По предварительным данным, водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом ПАЗ. Мотоциклист получил телесные повреждения и был направлен в ГКБ, где впоследствии скончался", - сказал собеседник агентства. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

В пресс-службе компании "Ростелеком" ТАСС сообщили, что в ДТП погиб начальник службы внутреннего контроля филиала "Общий центр обслуживания" "Ростелекома" Антон Калинин. 

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