20 июля, 11:25

Суд в Москве арестовал подростка, избившего молодого человека в парке Горького

Обвиняемый признал свою вину

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы арестовал несовершеннолетнего за избиение сидевшего на лавочке в центре Москвы молодого человека. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа суд избрал в отношении несовершеннолетнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе прокуратуры Москвы. Обвиняемый свою вину признал.

В минувший понедельник в Telegram-каналах появилось видео с жестоким избиением молодого человека. Один из подростков ударил его сзади ногой по голове, еще двое наблюдали за этим и снимали на видео. Пострадавший после избиения не смог подняться, в то время как подростки ушли с места происшествия.

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО Москвы менее чем за сутки установили личности и задержали всех участников инцидента в районах проживания. Ими оказались молодые люди 2006 и 2007 года рождения. Инцидент произошел 12 июня в парке Горького. Как уточнял источник в правоохранительных органах, предположительно, удары молодому человеку наносил уроженец Узбекистана. 

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