Суд арестовал обвиняемого в подготовке поджога военной техники в Казани

Ему предъявлено обвинение в участии в деятельности террористической организации

КАЗАНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Казани арестовал 29-летнего Сергея Новикова, обвиняемого в подготовке поджога военной техники в Казани. Ему предъявлено обвинение в участии в деятельности террористической организации, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении Новикова Сергея, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, меру пресечения в виде содержания под стражей с содержанием в ФКУ СИЗО-1 сроком на два месяца, до 18 сентября 2023 года", - огласил решение судья.

С ходатайством о заключении Новикова под стражу выступил старший следователь по особо важным делам следственного управления СК РФ по Татарстану Айрат Гиниятуллин. Прокуратура поддержала требование следствия.

Новиков против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу не возражал, заявив, что полностью признает вину. В перерыве судебного заседания Новиков, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что ему предложили порядка 25 тыс. рублей за подготовку преступления, на что он согласился из-за сложной жизненной ситуации. Ему грозит от 10 до 20 лет.

Пресс-служба УСФБ России по Татарстану официально подтвердила факт задержания участника запрещенной в России террористической организации Легион "Свобода России", который планировал ряд терактов на военных объектах Татарстана. В марте 2023 года Верховный суд РФ признал террористической украинскую организацию Легион "Свобода России".