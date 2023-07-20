20 июля, 11:18

Суд арестовал обвиняемого в подготовке поджога военной техники в Казани

© Алина Файзрахманова/ ТАСС

Ему предъявлено обвинение в участии в деятельности террористической организации

КАЗАНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Советский районный суд Казани арестовал 29-летнего Сергея Новикова, обвиняемого в подготовке поджога военной техники в Казани. Ему предъявлено обвинение в участии в деятельности террористической организации, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении Новикова Сергея, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, меру пресечения в виде содержания под стражей с содержанием в ФКУ СИЗО-1 сроком на два месяца, до 18 сентября 2023 года", - огласил решение судья.

С ходатайством о заключении Новикова под стражу выступил старший следователь по особо важным делам следственного управления СК РФ по Татарстану Айрат Гиниятуллин. Прокуратура поддержала требование следствия.

Новиков против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу не возражал, заявив, что полностью признает вину. В перерыве судебного заседания Новиков, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что ему предложили порядка 25 тыс. рублей за подготовку преступления, на что он согласился из-за сложной жизненной ситуации. Ему грозит от 10 до 20 лет.

Пресс-служба УСФБ России по Татарстану официально подтвердила факт задержания участника запрещенной в России террористической организации Легион "Свобода России", который планировал ряд терактов на военных объектах Татарстана. В марте 2023 года Верховный суд РФ признал террористической украинскую организацию Легион "Свобода России". 

Теги:
РоссияТатарстан
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация