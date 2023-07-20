В Берлине жителей предупредили об опасности нападения львицы в городе

Животное заметили свободно передвигающимся в южной части города

БЕРЛИН, 20 июля. /ТАСС/. Федеральное ведомство по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий Германии предупредило жителей Берлина об опасности нападения со стороны дикого зверя, предположительно львицы. Ранее животное заметили свободно передвигающимся на юге столицы ФРГ.

"[Производится] предупреждение по поводу опасного дикого зверя, разгуливающего на свободе на южных окраинах Берлина. Предположительно, речь идет о львице", - отмечается в заявлении ведомства, опубликованном в четверг. Полицейские управления Берлина и Бранденбурга призвали местных жителей "не выходить из дома в связи с информацией о <...> хищнике". Наибольшей опасности подвержен ряд южных районов столицы (Штеглиц, Мариенфельде и Нойкёльн), однако зверь также может попасть на территорию граничащих с Берлином общин Кляйнмахнов, Тельтов и Штансдорф.

Как сообщил в четверг портал телерадиокомпании WDR, полиции пока не удалось выяснить, каким образом этот хищник оказался в столице ФРГ. Ни один из опрошенных правоохранительными органами зоопарков, цирков и приютов о пропаже львицы не сообщал. Операция по поиску дикого зверя уже началась, задействованы в том числе вертолеты и дроны. Наряду с полицейскими в ней принимают участие сотрудники ветеринарной службы и охотники. Рассматривается как вариант временного усыпления хищника, так и его отстрела.

Правоохранительные органы ФРГ задействовали бронеавтомобиль полицейского спецназа для поиска и поимки львицы, которую ночью видели разгуливающей на свободе на юге Берлина, сообщила газета Bild.

"15-тонный бронетранспортер Survivor отряда быстрого реагирования появился в лесополосе в Штансдорфе, федеральная земля Бранденбург, в полдень", - отмечает издание. На борту бронированного вездехода с мощностью 330 л. с., произведенного германским оборонным концерном Rheinmetall, "предположительно находятся вооруженные сотрудники элитного полицейского формирования".

Ранее очевидцы из числа жителей германской столицы распространили в соцсетях видео с крупной дикой кошкой, преследующей и убивающей кабана.