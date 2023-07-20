На Ключевском вулкане начал извергаться лавовый поток

Поток идет по Апахончичскому желобу

ТАСС, 20 июля. Извержение лавового потока началось на самом высоком действующем вулкане Евразии - Ключевском. Об этом сообщает Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Вершинное извержение вулкана Ключевской продолжается: лавовый поток начал изливаться по Апахончичскому желобу", - говорится в сообщении.

Извержение Ключевского началось 23 июня, пока оно не опасно для населения.

Ключевской - самый высокий действующий вулкан на континенте, его высота - 4 750 м. Последнее извержение вулкана происходило в октябре 2020 года. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района - находится на склоне вулкана в 30 км от кратера.