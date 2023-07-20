На востоке Москвы ликвидировали незаконную газовую заправку

Правоустанавливающая документация на этот земельный участок отсутствовала, при этом были установлены газонакопительные резервуары и временное сооружение для сотрудников

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Незаконную автомобильную газозаправочную станцию (АГЗС) обнаружили на востоке Москвы, сейчас она демонтирована. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Отмечается, что АГЗС находилась в районе Соколиная гора по адресу: Семеновский переулок, 4а. Правоустанавливающая документация на занимаемый земельный участок отсутствовала, при этом были установлены газонакопительные резервуары и временное сооружение для сотрудников.

"Автозаправочные газостанции - особые производственные объекты, их самовольное размещение несет потенциальную угрозу здоровью граждан. В данном случае земельный участок под размещение АГЗС не предоставлялся, разрешительные документы не выдавались. <…> Сейчас газовая заправка демонтирована, территория освобождена, нелегальная деятельность пресечена", - сказал начальник надзорного ведомства Иван Бобров.