Замдиректора центра спортсооружений Красноярска осудили на шесть лет колонии за взятку

Помимо основного наказания, мужчине назначен штраф в размере 4,8 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 20 июля. /ТАСС/. Заместитель директора Регионального центра спортивных сооружений в Красноярске приговорен к шести годам колонии строгого режима за взятку в размере 3,2 млн рублей от подрядчика строительно-монтажных работ на "Арене Север". Об этом сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.

Многофункциональный комплекс "Арена Север" построен в 2011 году к соревнованиям зимней Универсиады в Красноярске в 2019 году, арена приняла соревнования по хоккею с шайбой и шорт-треку.

"Шесть лет колонии получил заместитель директора "Региональный центр спортивных сооружений" за взятку от подрядчика при выполнении контракта на ледовом дворце "Арена Север", - сообщил представитель ведомства. Помимо основного наказания, мужчине назначен штраф в размере взятки - 4,8 млн рублей , ему запрещено занимать должности государственной и муниципальной службы на 5 лет. Прокуратура не называет фамилию осужденного.

По словам собеседника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о заместителе директора по эксплуатации и строительства центра Павле Чернинском. По его информации, он был отстранен от занимаемой должности, но не уволен.

По информации прокуратуры, фирма "Диал" в 2018 году выиграла открытый конкурс на выполнение комплекса строительно- монтажных, пусконаладочных работ с приобретением монтируемого оборудования для многофункционального комплекса. Стоимость контракта превысила 485 млн рублей Замдиректора был ранее знаком с подрядчиком и взамен на беспрепятственное подписание актов выполненных работ потребовал взятку в 4,8 млн рублей. Подрядчик согласился и в период с мая 2018-го по май 2019 года частями передал 3,2 млн рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Оставшуюся сумму в 1,6 млн рублей замдиректора так и не получил. Подрядчик обратился в ФСБ и замдиректора задержали при получении 190 тыс. рублей.

Региональный центр спортивных сооружений имеет статус краевого государственного автономного учреждения.