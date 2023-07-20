Под Адлером ликвидировали возгорание на трансформаторной подстанции РЖД

Площадь пожара составила 90 кв. м

КРАСНОДАР, 20 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на трансформаторной подстанции на автодороге Адлер - Красная Поляна. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в четверг.

"14:10 [объявлена] полная ликвидация", - говорится в сообщении.

В четверг на 11-м км автодороги Адлер - Красная Поляна загорелась трансформаторная подстанция, площадь возгорания составляла 80 кв. м. Позже площадь увеличилась. Локализовали возгорание на 90 кв. м. Как сообщали в ФКУ Упрдор "Черноморье" на участке автодороги в связи с возгоранием подстанции РЖД "Ахштырь" было перекрыто движение.