20 июля, 12:10

Под Адлером ликвидировали возгорание на трансформаторной подстанции РЖД

Площадь пожара составила 90 кв. м

КРАСНОДАР, 20 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на трансформаторной подстанции на автодороге Адлер - Красная Поляна. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в четверг.

"14:10 [объявлена] полная ликвидация", - говорится в сообщении.

В четверг на 11-м км автодороги Адлер - Красная Поляна загорелась трансформаторная подстанция, площадь возгорания составляла 80 кв. м. Позже площадь увеличилась. Локализовали возгорание на 90 кв. м. Как сообщали в ФКУ Упрдор "Черноморье" на участке автодороги в связи с возгоранием подстанции РЖД "Ахштырь" было перекрыто движение. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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