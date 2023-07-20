В Астраханской области подросток умер после сбора овощей

Полиция и прокуратура начали проверки

АСТРАХАНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Подросток, работавший на сборе овощей в окрестностях поселка Нартовский Приволжского района Астраханской области, почувствовал недомогание и скоропостижно умер. Полиция и прокуратура начали проверки, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства региона.

"При проведении полевых работ по сбору овощей севернее поселка Нартовский Приволжского района несовершеннолетний почувствовал себя плохо. Во время его транспортировки в лечебное учреждение он скончался", - говорится в сообщении.

По данному факту отделом полиции организована проверка. Прокуратурой Приволжского района также организована проверка законности привлечения несовершеннолетнего к трудовой деятельности, уточнили в пресс-службе.