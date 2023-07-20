СК расследует факт атаки БПЛА в Крыму

В результате ЧП погиб ребенок

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Следственный комитет расследует факт атаки беспилотников в Крыму, где погибла 14-летняя девочка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Сотрудники следственных органов Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, а также экстренные службы республики работают на месте происшествия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате падения беспилотных летательных аппаратов на несколько зданий в Крыму погибла 14-летняя девочка, а также повреждены административные здания.