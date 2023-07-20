Суд удовлетворил прошение об УДО экс-депутата ярославской облдумы

Роман Фомичев ранее был осужден за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Рыбинский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении от принудительных работ бывшего депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева, осужденного за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Рыбинский городской суд удовлетворил ходатайство Романа Фомичева, он освобожден по УДО от принудительных работ", - сказала собеседница агентства.

Ранее Фомичев отбывал наказание в ИК-2 в Рыбинске, в феврале суд заменил ему наказание на принудительные работы.

Как ранее установил суд, в конце 2017 года в качестве посредника Фомичев передал должностному лицу аппарата правительства региона от директора строительной организации взятку в размере около 1,5 млн рублей. Деньги передавались за содействие в заключении государственного контракта на приобретение в Ярославле 30 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и своевременной оплаты по нему.

В мае 2022 года экс-депутат был признан виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере и приговорен к двум годам колонии строгого режима. Суд также назначил ему штраф в размере 2,9 млн рублей.