В Волгоградской области арестовали обвиняемого по делу об убийстве подростка

По данным правоохранительных органов, его также обвиняют в нападении на полицейского

ВОЛГОГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Суд в Волгоградской области заключил под стражу 18-летнего жителя города Суровикино Волгоградской области после того, как в драке с ним умер 14-летний подросток. Об этом в четверг ТАСС сообщила и.о. старшего помощника руководителя управления СК РФ по региону Марина Смолянская.

"По ходатайству следственных органов СК России судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября 18-летнему жителю города Суровикино Волгоградской области", - сказала она.

Ранее в пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что 18-летний парень ударил 14-летнего мальчика в грудь во время ссоры, от чего последний умер. Молодого человека задержали, в отношении него следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека). По данным правоохранительных органов, будучи подростком, фигурант дела занимался боевым самбо. Он был судим за хранение наркотиков, в настоящее время его также обвиняют в нападении на полицейского.