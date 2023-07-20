В Воронеже суд приговорил Мирского к пожизненному сроку за убийства и нападение на полицию

Ему также назначили штраф в размере 220 тыс. рублей

ВОРОНЕЖ, 20 июля. /ТАСС/. Воронежский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Виктора Мирского, который в 2021 году убил трех человек и затем совершил нападение на отдел полиции в городе Лиски. Об этом сообщил ТАСС в четверг представитель прокуратуры по Воронежской области.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания: 3 года в тюрьме, затем в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 220 тыс. рублей", - сообщил он.

По данным представителя прокуратуры по региону, судом удовлетворен иск ГУ МВД России по Воронежской области о возмещении причиненного преступлением ущерба на сумму 424 тыс. рублей, а также иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда на сумму 3 млн рублей.

Прокуратура по Воронежской области 7 июня сообщила, что коллегия присяжных заседателей признала Мирского виновным в тройном убийстве и нападении на отдел полиции в городе Лиски в сентябре 2021 года, где он ранил двух полицейских. В отношении Мирского были возбуждены дела по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего), по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств), по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные хранение, перевозка или ношение взрывных устройств), по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем взрыва или иным общеопасным способом).

Мирский из-за бытовой ссоры с жителями села Волчанское Каменского района убил семью из трех человек, в том числе ребенка, после чего на своем автомобиле приехал к зданию отдела МВД России по Лискинскому району с охотничьими карабинами и самодельными взрывными устройствами. Там он подорвал входную дверь, забросил на первый этаж самодельное взрывное устройство, зашел и дважды выстрелил в сотрудников полиции, затем опять бросил на пол два самодельных взрывных устройства и произвел не менее трех выстрелов. Ранения получили двое полицейских, один из них из табельного оружия выстрелил в Мирского, но тот с повреждением смог уехать на своем автомобиле и позднее был задержан. По данным следствия, Мирский также повредил имущество в отделе полиции, причинив ГУ МВД России по Воронежской области ущерб на сумму более 260 тыс. рублей.