В Приморье два вагона сошли с путей после столкновения с тепловозом

СК возбудил уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Тепловоз столкнулся с вагонами на станции Мыс Чуркин во Владивостоке, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. По факту схода вагонов с путей возбуждено уголовное дело.

"По данным следствия, днем 20 июля на станции Мыс Чуркин, расположенной в городе Владивостоке Приморского края, тепловоз столкнулся с вагонами, находившимися на соседнем пути, в результате чего произошел сход двух вагонов", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Следователи проводят следственные действия, устанавливают все обстоятельства произошедшего.