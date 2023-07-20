20 июля, 13:19

В Приморье два вагона сошли с путей после столкновения с тепловозом

СК возбудил уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Тепловоз столкнулся с вагонами на станции Мыс Чуркин во Владивостоке, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. По факту схода вагонов с путей возбуждено уголовное дело.

"По данным следствия, днем 20 июля на станции Мыс Чуркин, расположенной в городе Владивостоке Приморского края, тепловоз столкнулся с вагонами, находившимися на соседнем пути, в результате чего произошел сход двух вагонов", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Следователи проводят следственные действия, устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

Теги:
РоссияПриморский край
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