20 июля, 13:54

В Ленобласти ликвидировали пожар вблизи полигона твердых бытовых отходов

Пожарные боролись с огнем около трех суток

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Пожар вблизи полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в Виллозском городском поселении Ломоносовского района Ленинградской области, который начался 17 июля, ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в комитете правопорядка и безопасности региона.

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"Пожар около свалки ТБО по адресу: Ломоносовский район, Виллозское городское поселение, Волхонское шоссе, на данный момент ликвидирован. Сейчас проводятся работы по вскрытию негорящих куч на предмет обнаружения возможного оставшегося тления, произведен контроль тепловизором", - рассказали в комитете.

Отмечается, что через каждые 3 часа будет проводиться мониторинг полигона силами 153-й пожарной части Гатчинского отряда "Леноблпожспас". 

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