Прокурор потребовал приговорить Навального к 20 годам колонии

Суд огласит ему приговор по делу об экстремизме 4 августа, сообщила адвокат Ольга Михайлова

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Государственный обвинитель в четверг потребовал приговорить Алексея Навального к 20 годам колонии по делу о создании экстремистского сообщества. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

"Гособвинитель потребовал признать Навального виновным по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в нем), а также в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности и потребовал назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала адвокат.

Второго фигуранта дела - бывшего технического директора YouTube-канала Навального Даниэля Холодного - прокурор потребовал признать виновным в создании экстремистского сообщества и организации деятельности экстремистской организации и приговорить его к 10 годам колонии строгого режима.

Приговор огласят 4 августа.

Судебный процесс проходит в колонии №6 Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по другому делу. Оно идет в закрытом режиме из-за опасений провокаций в отношении участников судебного разбирательства.

Новое дело

Уголовное дело по факту организации экстремистского сообщества было возбуждено в отношении Навального, Леонида Волкова (признан в РФ иноагентом), Ивана Жданова (признан в РФ иноагентом), а по факту участия в экстремистском сообществе - в отношении Любови Соболь (признана в РФ иноагентом), Георгия Албурова (признан в РФ иноагентом) и других лиц. Большая часть фигурантов дела находится за пределами РФ.

По данным СК, не позднее 2014 года Навальный как учредитель Фонда борьбы с коррупцией (организация признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ) создал экстремистское сообщество и руководил им для осуществления экстремистской деятельности, которая была направлена на изменение основ конституционного строя в РФ, подрыв общественной безопасности и государственной целостности. В этот период к преступной деятельности Навального присоединились Жданов и Волков. В СК отметили, что для обеспечения деятельности экстремистского сообщества, в том числе его финансирования, а также создания условий для совершения преступлений экстремистской направленности, вовлечения новых участников организаторы учредили восемь некоммерческих организаций (фондов), а также коммерческие организации, которые были структурными подразделениями сообщества.