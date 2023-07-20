При обстреле Алешек со стороны ВСУ погиб мирный житель

Пресс-секретарь врио губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что еще двое контужены

ГЕНИЧЕСК, 20 июля. /ТАСС/. Один мирный житель погиб, двое контужены в результате обстрела Алешек на правом берегу Днепра в Херсонской области из гаубицы М777 со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь врио губернатора региона Владимир Василенко.

Ранее в четверг сообщалось, что ВСУ минувшей ночью обстреляли Алешки, Новую Каховку и другие населенные пункты Херсонской области, выпустив 34 снаряда из ствольной артиллерии. В среду днем ВСУ выпустили по Алешкам 20 снарядов.

"ВСУ совершили массированный обстрел города Алешки. Несколько попаданий пришлись в жилые дома, погиб один мирный житель. Еще два человека были контужены", - сообщил он.

Он уточнил, что огонь велся из гаубицы М777 польского производства. Погибший и оба пострадавших - жители Алешек.