20 июля, 14:51
Военная операция на Украине

В поселке Тёткино Курской области из-за обстрела со стороны ВСУ загорелись три дома

МЧС России/ ТАСС, архив
© МЧС России/ ТАСС, архив

Также повреждена водонапорная башня

ТАСС, 20 июля. Возгорание в трех жилых домах и хозяйственных постройках произошло в четверг в поселке Тёткино Курской области из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), также повреждена водонапорная башня. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

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"Сегодня со стороны Украины обстрелян поселок Тёткино. <…> В результате возник пожар в трех жилых домах и близлежащих хозяйственных постройках. Сейчас пожарные расчеты ведут борьбу с огнем", - написал он, добавив, что также повреждена водонапорная башня, но проблем с водоснабжением нет.

Старовойт отметил, что зафиксировано семь прилетов в приграничный поселок. Осколками повреждены окна, крыши и фасады домов в непосредственной близости от места взрывов. "Всем будет оказана необходимая помощь в восстановлении поврежденного имущества", - добавил губернатор. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичУкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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