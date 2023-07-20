В поселке Тёткино Курской области из-за обстрела со стороны ВСУ загорелись три дома

Также повреждена водонапорная башня

ТАСС, 20 июля. Возгорание в трех жилых домах и хозяйственных постройках произошло в четверг в поселке Тёткино Курской области из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), также повреждена водонапорная башня. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

"Сегодня со стороны Украины обстрелян поселок Тёткино. <…> В результате возник пожар в трех жилых домах и близлежащих хозяйственных постройках. Сейчас пожарные расчеты ведут борьбу с огнем", - написал он, добавив, что также повреждена водонапорная башня, но проблем с водоснабжением нет.

Старовойт отметил, что зафиксировано семь прилетов в приграничный поселок. Осколками повреждены окна, крыши и фасады домов в непосредственной близости от места взрывов. "Всем будет оказана необходимая помощь в восстановлении поврежденного имущества", - добавил губернатор.