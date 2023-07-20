20 июля, 14:59

В ЛНР женщину приговорили к восьми годам тюрьмы за убийство младенца

Ей предстоит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Жительницу города Краснодона Луганской Народной Республики (ЛНР) приговорили к восьми годам колонии общего режима за убийство младенца, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по ЛНР в Telegram-канале.

"Благодаря грамотной тактике и наступательной позиции следователя мать дала признательные показания, в подробностях рассказала, что нанесла младенцу пять ударов по голове, потому что он плакал. Приговором суда женщине назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ноябре 2021 года с травмами головы в одно из медучреждений республики был доставлен младенец, спустя две недели он скончался, не приходя в сознание. Мать сообщила, что ребенок упал с дивана на детский конструктор, в результате чего получил увечья. Следствие установило, что травмы у ребенка образовались в результате ударов. 

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