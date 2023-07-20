20 июля, 15:25
Военная операция на Украине

В ДНР пострадали два человека при обстреле со стороны ВСУ

По Старомлиновке выпустили пять снарядов из ствольной артиллерии калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Пожилые мужчина и женщина получили травмы в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины населенного пункта Старомлиновка в ДНР. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Старомлиновка (Великоновоселковский район) по ул. Молодежной, 2 ранены мужчина 1949 года рождения и женщина 1952 года рождения", - говорится в сообщении.

По населенному пункту было выпущено пять снарядов из ствольной артиллерии калибра 155 мм. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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