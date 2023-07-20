В Дагестане уволили двух сотрудниц психдиспансера из-за жестокого обращения с пациентом

Минздрав региона передал материалы в правоохранительные органы для юридической оценки действий уволенных сотрудниц

МАХАЧКАЛА, 20 июля. /ТАСС/. Двое сотрудниц республиканского психоневрологического диспансера были уволены в Дагестане из-за жесткого обращения с пациентом. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минздрава региона.

"По результатам служебной проверки факты, опубликованные на видео из психоневрологического диспансера, подтвердились. Двое сотрудников младшего медперсонала, участвовавшие в этом, уволены. Объявлены выговоры лечащему врачу, старшей медицинской сестре и заведующей отделением, главной медицинской сестре диспансера, вынесено замечание исполняющему обязанности главного врача", - говорится в сообщении.

Минздрав региона передал материалы в правоохранительные органы для юридической оценки действий уволенных сотрудниц.

Ранее видео с жестоким обращением с пациентом учреждения было распространено в социальных сетях. Для проверки на место выехала министр здравоохранения региона Татьяна Беляева. О проведении проверок по факту инцидента сообщили в региональной прокуратуре и СУ СК России по региону.